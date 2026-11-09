Alice Huang, la empresaria bajo sospecha de espionaje contra Nvidia

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Alice Huang, empresaria china y exdirectiva de la compañía singapurense Megaspeed, está en el centro de una supuesta operación de espionaje contra Nvidia. La mujer habría sido reclutada por los servicios de inteligencia de China para obtener información sobre el fabricante estadounidense de chips y su director ejecutivo, Jensen Huang.

Según una investigación de The New York Times, Alice Huang, también identificada como Huang Le, habría aprovechado una relación extramatrimonial con el empresario para acceder a información estratégica. De acuerdo con EFE, las autoridades estadounidenses habrían recibido un memorando que vincula a la empresaria con el Ministerio de Seguridad del Estado chino.

Nvidia investiga presunto espionaje chino

La junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente para esclarecer las informaciones. Sin embargo, la compañía aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan filtrado secretos empresariales o comprometido la seguridad nacional estadounidense.

El Gobierno chino rechazó las acusaciones. Su Cancillería calificó las informaciones sobre una supuesta operación de espionaje como “pura invención y una calumnia”.

Jensen Huang, por su parte, reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa, aunque no mencionó directamente a la empresaria.

Alice Huang y sus vínculos con Megaspeed

La trayectoria profesional conocida de Alice Huang está relacionada con Megaspeed International, una compañía especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial.

Según registros comerciales, asumió la dirección de la empresa en marzo de 2023 y dejó de figurar como administradora en noviembre de ese mismo año.

La firma quedó bajo escrutinio estadounidense por sospechas de desvío de procesadores avanzados de Nvidia hacia China. Una sociedad vinculada a Megaspeed en Malasia adquirió equipos de inteligencia artificial por al menos 4 800 millones de dólares entre 2024 y 2026, según registros citados por medios internacionales.

Una biografía llena de interrogantes

EFE señala que algunos antecedentes profesionales atribuidos a Huang no han podido verificarse. Su supuesto currículo incluye trabajos periodísticos, experiencia bancaria y cargos en empresas financieras chinas.

Tampoco se ha confirmado su ubicación actual ni sus actividades profesionales. Su identidad y trayectoria continúan bajo escrutinio mientras avanza la investigación.

Con información de EFE