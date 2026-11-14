Elon Musk y más de 120 000 personas piden que Jensen Huang regrese a Nvidia

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

La salida de Jensen Huang de Nvidia ha provocado una movilización entre empleados, accionistas y empresarios tecnológicos. Una petición digital para restituir al fundador de la compañía supera las 120 000 firmas este sábado 14 de noviembre de 2026. Entre sus principales respaldos figura Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, quien se sumó a la campaña para recuperar al histórico líder del fabricante de chips de inteligencia artificial.

La iniciativa, denominada Bring Back Jensen, solicita a la junta directiva reconsiderar la salida del ejecutivo mientras avanza una investigación independiente. Sus promotores cuestionan que Huang haya abandonado la dirección después de 33 años al frente de Nvidia, sin que se hayan divulgado pruebas concluyentes sobre las acusaciones que rodean su relación con una empresaria china.

Elon Musk y empleados respaldan el regreso del fundador

La petición para restituir a Jensen Huang reúne, según cifras difundidas por sus organizadores, el respaldo declarado de unos 6 200 empleados actuales de Nvidia, 66 000 accionistas y 47 000 simpatizantes. La plataforma permite que los firmantes se identifiquen voluntariamente, por lo que estas cifras no constituyen una verificación independiente de su vinculación con la empresa.

Elon Musk expresó públicamente su apoyo a la reincorporación del ejecutivo. Incluso aseguró en redes sociales que sería un honor contratarlo. La campaña también menciona el respaldo de representantes vinculados con empresas tecnológicas como Replit, Epic Games y Y Combinator.

Los impulsores consideran que la salida de Huang podría afectar el liderazgo estratégico de Nvidia en el mercado mundial de inteligencia artificial, especialmente cuando la compañía mantiene una posición determinante en el desarrollo de procesadores avanzados y centros de datos.

Escándalo de espionaje chino provoca crisis en Nvidia

La renuncia de Jensen Huang fue anunciada oficialmente el jueves 12 de noviembre, después de conocerse una controversia sobre sus relaciones personales. El empresario, de 63 años, reconoció una relación extramarital en medio de reportes que vinculan a Alice Huang, empresaria relacionada con el sector tecnológico, con sospechas de espionaje a favor de China.

Las acusaciones contra Alice Huang no han sido demostradas públicamente. La petición sostiene que una sospecha de vinculación con servicios de inteligencia extranjeros no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para apartar al fundador de Nvidia. Los organizadores reclaman transparencia, debido proceso y evitar que la presión pública sustituya los resultados de una investigación.

La controversia también llegó al Congreso de Estados Unidos, donde legisladores han solicitado explicaciones sobre posibles riesgos para la seguridad nacional y el acceso de China a tecnología estadounidense. Huang aceptó comparecer ante los congresistas.

Colette Kress asume la dirección interina de Nvidia

Tras la dimisión de Huang, Nvidia nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina, sin que abandone sus funciones como directora financiera. El directorio inició un proceso para encontrar un sucesor permanente, mientras una investigación independiente examina los hechos relacionados con el antiguo CEO.

La compañía enfrenta así un desafío de gobernanza corporativa en un momento decisivo para la industria de semiconductores. El crecimiento de la inteligencia artificial, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y la confianza de los inversionistas convierten la sucesión de Nvidia en un asunto de relevancia internacional.

Mientras tanto, la campaña respaldada por Elon Musk mantiene abierta la discusión sobre el eventual regreso de Jensen Huang. La decisión dependerá del directorio y de los resultados de las investigaciones, sin que exista hasta ahora un anuncio oficial sobre su restitución.

Elaborado con información de EFE

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