Venezuela ha sido escenario de una crisis política y social que se ha intensificado con las elecciones del 28 de julio de 2024. Nicolás Maduro fue declarado ganador con el 51,20% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de acusaciones de fraude y manipulación de resultados.

Estas elecciones han generado una fuerte reacción de la comunidad internacional, que cuestiona la legitimidad del proceso y denuncia la falta de transparencia.

El país, que ya enfrentaba una severa crisis económica, ve cómo la situación se agrava con una inflación descontrolada, escasez de bienes básicos y una migración masiva de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida en otros países.

La comunidad internacional, incluidos organismos como la OEA y la Unión Europea, ha expresado su preocupación por el deterioro de la democracia en Venezuela y la violación de los derechos humanos.

Tras las elecciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para discutir la situación en Venezuela. Durante esta sesión, se calificó el proceso electoral como “la forma de represión más vil”.

Aunque se discutieron posibles sanciones internacionales, el poder de la OEA es limitado y sus decisiones no son vinculantes. Las sanciones, tanto diplomáticas como económicas, podrían agravar aún más la situación para el pueblo venezolano.

