EE.UU. elimina mención a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles en nueva acusación

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La nueva imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro introduce cambios sustanciales en la forma en que se describe el llamado Cartel de los Soles. A diferencia de la acusación formulada en 2020, el documento actualizado ya no señala al Mandatario venezolano como líder de una organización criminal estructurada, sino que redefine el término como parte de un “sistema de clientelismo”.

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Nicolás Maduro, de la organización criminal al sistema de clientelismo

La modificación se conoció horas después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas, durante un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses. Aunque la Fiscalía mantiene los cargos por tráfico de drogas, el nuevo texto atenúa el lenguaje utilizado previamente para describir al supuesto cartel.

En la acusación original presentada ante un gran jurado en 2020, Washington sostenía que Maduro había ayudado a gestionar y, posteriormente, a liderar el Cartel de los Soles conforme ascendía al poder en Venezuela. Esa caracterización fue utilizada en reiteradas ocasiones por el entonces presidente estadounidense Donald Trump como uno de los argumentos para justificar la campaña antidrogas impulsada por su gobierno en el Caribe.

Sin embargo, el documento revisado elimina la mayoría de las referencias al Cartel de los Soles como una estructura criminal organizada. En su lugar, describe un entorno de corrupción en el que, según la Fiscalía, élites venezolanas se benefician del narcotráfico y de la protección a socios dedicados a esa actividad.

Las menciones que se mantienen en la nueva acusación

La imputación actual señala que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción” que permite el enriquecimiento de funcionarios y actores vinculados al tráfico de drogas.

En ese contexto, el texto sostiene que las ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que operan dentro de un sistema de clientelismo dirigido por quienes ocupan los niveles más altos del poder, identificado como el Cartel de los Soles.

Esta es una de las apenas dos menciones al nombre del supuesto grupo en el documento actualizado. En contraste, la acusación de 2020 incluía decenas de referencias al cartel, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos.

Contraste con el discurso político y designaciones oficiales

Los cambios en el lenguaje jurídico contrastan con las declaraciones públicas de Trump, quien este sábado afirmó que la operación militar para capturar a Maduro forma parte de una ofensiva más amplia orientada, entre otros objetivos, a descabezar al denominado Cartel de los Soles.

En 2025, Estados Unidos designó oficialmente a ese grupo como organización terrorista extranjera (FTO), después de haberlo incluido previamente en la lista de grupos terroristas globales especialmente designados (SDGT).

La decisión contó con el respaldo de países como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que los gobiernos de Venezuela y Cuba rechazaron la acusación y la calificaron como un invento de Washington.

Dudas sobre la existencia del grupo

Analistas y expertos en Venezuela han puesto en cuestión la existencia del Cartel de los Soles como una red de narcotráfico organizada. Las primeras denuncias sobre su presunta operación se remontan a 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de participar en actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York, adonde fueron trasladados tras su captura. Durante la audiencia inicial, el mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, y afirmó que se considera un “prisionero de guerra”.

Con información de EFE

Información extra: Nicolás Maduro

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