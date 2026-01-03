Así vigiló la CIA a Nicolás Maduro antes de su captura en Venezuela

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un agente de la CIA infiltrado en el Gobierno venezolano siguió la ubicación de Nicolás Maduro durante los días y horas previas a su captura por fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos. La información forma parte de una investigación publicada por The New York Times, basada en fuentes con conocimiento directo de la operación.

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La CIA monitoreó los movimientos de Nicolás Maduro

Según el medio estadounidense, la CIA obtuvo la información clave al rastrear la posición y los desplazamientos de Nicolás Maduro.

La agencia combinó datos de fuentes venezolanas con una flota de drones furtivos, que permitió una vigilancia casi permanente sobre Venezuela.

Agentes de la CIA operaron en Venezuela desde agosto

El reporte detalla que la CIA desplegó agentes encubiertos en territorio venezolano desde agosto.

Ese equipo recopiló información sobre el patrón de vida del mandatario, así como sobre sus rutinas y desplazamientos, con el objetivo de ubicarlo con precisión.

Una recompensa de 50 millones de dólares influyó en la operación

The New York Times señala que no existe información pública sobre la forma en que la CIA reclutó a la fuente venezolana que alertó sobre la ubicación de Maduro.

Exfuncionarios citados por el diario sostienen que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos influyó en la entrega de información.

Esta información le puede interesar: Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro, vive un vacío de poder con complejas consecuencias

Trump autorizó operaciones más agresivas de la CIA en Venezuela

Durante su audiencia de confirmación, John Ratcliffe afirmó que dirigiría una agencia más activa en operaciones encubiertas.

El medio indica que Donald Trump autorizó ese enfoque y aprobó, en noviembre, la planificación y preparación de varias acciones en Venezuela.

Drones armados y coordinación con el Ejército de Estados Unidos

A finales de diciembre, la CIA utilizó un dron armado para atacar un muelle que, según funcionarios estadounidenses, era usado por una banda venezolana para cargar drogas.

En el caso de la captura de Maduro, una fuente citada por el diario describió meses de coordinación entre la agencia y el Ejército, con un seguimiento preciso desde el inicio de la planificación.

La captura de Maduro fue una operación militar, no de inteligencia

Aunque la CIA tuvo un papel central en la planificación y en el seguimiento, The New York Times aclara que la captura correspondió a una operación de aplicación de la ley ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, y no a una misión realizada bajo la autoridad directa de la agencia de inteligencia.