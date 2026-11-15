EE.UU. descarta un ciberataque tras la suspensión de vuelos y prevé normalidad

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Estados Unidos descartó que un ciberataque haya provocado la suspensión total de despegues ordenada el viernes 14 de noviembre de 2026. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el incidente a fallas en un sistema de control aéreo obsoleto. Mientras tanto, miles de pasajeros continúan afectados por las interrupciones.

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque”, afirmó Duffy durante una rueda de prensa, según recogió EFE. El funcionario explicó que un problema relacionado con un contratista de la Administración Federal de Aviación (FAA) habría desencadenado las interrupciones.

Fallas técnicas provocaron la suspensión de vuelos en EE.UU.

El incidente comenzó durante un mantenimiento de rutina. Un contratista de L3Harris trabajaba en la sustitución de antiguos cables de cobre por fibra óptica. Esta operación provocó una saturación en el sistema de control del tráfico aéreo, explicó Duffy, citado por EFE.

Las autoridades todavía investigan el origen exacto del problema. Entre las posibilidades analizadas están un error humano, una instalación defectuosa o una falla en un enrutador.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, también descartó indicios de intenciones maliciosas. Además, aseguró que el fallo no estuvo relacionado con el nuevo sistema de inteligencia artificial utilizado para gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

Más de 4 100 vuelos cancelados y miles de retrasos

La interrupción dejó más de 4 100 vuelos cancelados y más de 3 200 retrasos hasta el sábado, según FlightAware. EFE reportó que miles de pasajeros seguían afectados mientras los aeropuertos recuperaban progresivamente sus operaciones.

EE.UU. espera recuperar la normalidad aérea este domingo

Las autoridades estadounidenses esperan que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad este domingo, después de las afectaciones que dejaron a cientos de miles de pasajeros varados y alteraron los viajes internacionales, informó France 24.

Duffy también solicitó al Congreso 30 100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea del país.

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