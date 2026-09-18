EE.UU. defiende avances en Venezuela tras el desbloqueo de medios

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Gobierno de Estados Unidos atribuyó este viernes, 18 de septiembre de 2026, a su política hacia Venezuela el levantamiento de las restricciones a diversas webs de medios de comunicación en el país, después de años de bloqueos. EFE

Juan Pablo Segura, encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, afirmó en redes sociales que el desbloqueo forma parte del plan de tres fases de la Administración de Donald Trump para Venezuela.

Plan de tres fases y señales de avance

Segura escribió que “el plan de tres fases de la Administración Trump continúa dando resultados”. Añadió que ayer el acceso a muchos portales volvió a estar disponible tras años de censura.

“Esto es una señal contundente de que seguimos avanzando en Venezuela después del 3 de enero”, indicó el funcionario. Esa fecha marca la captura de Nicolás Maduro en Caracas. EFE

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) comenzó este jueves a levantar las restricciones a diversos sitios web de medios. Entre ellos figura la Agencia EFE, bloqueada desde 2025.

Medios que recuperan acceso tras años de bloqueo

El desbloqueo incluye a la revista colombiana Semana, restringida desde 2024. También recuperan acceso medios locales como El Pitazo, AlbertoNews, Monitoreamos, Runrunes y Crónica Uno, bloqueados desde 2020.

Se suman Caraota y El Estímulo, restringidos desde 2021, y El Carabobeño, bloqueado desde 2023. Estas medidas llegan tras el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición. En ese espacio está previsto abordar la libertad de expresión. EFE

Acercamiento Washington-Caracas y expectativas en la ONU

El desbloqueo se produce mientras crecen las expectativas ante un posible encuentro entre Trump y Rodríguez el próximo martes en Nueva York. La reunión sería en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en enero pasado, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez. Hasta entonces, ella era vicepresidenta. Washington restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

Un ejemplo del acercamiento fue el anuncio de un acuerdo petrolero. Este pacto permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Sin embargo, el acuerdo ha generado recelos. Algunos sectores consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo. También critican que no está impulsando activamente una transición democrática en Venezuela.

Con información de EFE

Más información sobre Venezuela