EE.UU. contempla usar la ‘madre de todas las bombas’ en un posible ataque a Irán

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Estados Unidos ha elaborado nuevos planes militares que contemplan el uso de la denominada ‘madre de todas las bombas’ contra Irán. La opción incluye posibles ataques a infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares, en caso de que el presidente Donald Trump ordene reanudar las operaciones militares.

Según informó EFE, los planes fueron revelados por funcionarios estadounidenses citados por la cadena CNN. La posibilidad de utilizar este armamento supondría una escalada significativa en el conflicto entre Washington y Teherán.

EE.UU. prepara nuevos ataques contra la infraestructura iraní

La bomba GBU-43/B, conocida como MOAB, es el arma no nuclear más grande del arsenal estadounidense. Su nombre corresponde a las siglas en inglés de ‘Massive Ordnance Air Blast Bomb’.

Una de las fuentes consultadas por CNN indicó que Trump ha solicitado opciones adicionales de ataque contra objetivos iraníes. Entre ellos figura gran parte de la infraestructura energética del país.

Los planes también contemplarían una ofensiva antes de la retirada de las fuerzas estadounidenses de la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM). Esta posibilidad abriría la puerta a que Washington declare una victoria y acelere la salida de sus tropas.

La ‘madre de todas las bombas’ y las instalaciones nucleares

Los planes militares incluyen el posible uso de la MOAB contra instalaciones nucleares iraníes, entre ellas el complejo conocido como Pickaxe Mountain. Estados Unidos e Israel sostienen que Teherán almacena allí componentes relacionados con su programa nuclear.

EFE señaló que Trump ha reiterado su intención de impedir que Irán consiga desarrollar un arsenal nuclear. Sin embargo, existen dudas sobre la eficacia de esta bomba para destruir instalaciones subterráneas.

Dudas sobre la eficacia del arma estadounidense

La MOAB utiliza un sistema de guiado por GPS y tiene capacidad para devastar una amplia superficie. No obstante, su potencia no garantiza que pueda penetrar lo suficiente para destruir objetivos ubicados a gran profundidad.

De acuerdo con EFE, algunos funcionarios estadounidenses también cuestionan si los nuevos planes militares permitirían alcanzar los objetivos estratégicos de Washington y poner fin a la guerra.

Las deliberaciones continúan mientras la Casa Blanca mantiene abiertas distintas opciones militares frente a Irán.

Con información de EFE

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