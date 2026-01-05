Edecán de Nicolás Maduro reaparece en la nueva Asamblea venezolana

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La reaparición pública del capitán Juan Escalona, alto funcionario militar venezolano y conocido por haber sido edecán de Nicolás Maduro, marcó uno de los momentos más comentados durante la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela, celebrada este lunes, 5 de enero de 2026, en Caracas.

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Edecán de Nicolás Maduro desmintió versiones de que había muerto

Su presencia desmintió de forma contundente las versiones que circulaban en redes sociales y algunos espacios políticos sobre su supuesta muerte durante la reciente operación de Estados Unidos que derivó en la captura de Maduro, de acuerdo con El Tiempo de Bogotá.

Escalona, quien fue electo diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), apareció en el hemiciclo junto a otros legisladores oficialistas, poniendo fin a días de especulación.

Según informó El Tiempo de Bogotá, los rumores sobre su fallecimiento se habían intensificado tras la ofensiva estadounidense, en la que se hablaba de bajas dentro del círculo más cercano al chavismo.

El militar es una figura clave dentro del aparato de seguridad del poder en Venezuela. No solo fue uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro, sino que también es recordado por haber sido el último edecán del expresidente Hugo Chávez.

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, Escalona ha sido considerado durante años como una “pieza fundamental” en los esquemas de protección del liderazgo chavista, tanto en actos públicos como en operaciones de alto nivel.

Aparición de Juan Escalona ocurre en un momento sensible

Su aparición pública ocurre en un momento especialmente sensible para el oficialismo, tras la captura de Maduro y el reacomodo de fuerzas dentro del PSUV. Analistas consultados por El Tiempo de Bogotá señalan que la presencia de Escalona en la Asamblea busca enviar un mensaje de cohesión interna y de control institucional, pese al golpe político que ha significado la caída del líder chavista.

Hasta el momento, Escalona no ha ofrecido declaraciones a la prensa. Sin embargo, su imagen recorriendo el Parlamento venezolano se ha convertido en una señal clara de que sigue activo en la vida política y militar del país, de acuerdo con El Tiempo de Bogotá.

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