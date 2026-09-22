Donald Trump vs. cadenas de televisión, así escaló el veto en la Casa Blanca

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios medios de comunicación escaló durante los últimos días. El conflicto comenzó cuando el mandatario anunció que CNN, MS NOW y Politico no tendrían acceso a la Casa Blanca.

Trump acusó a estos medios de difundir “noticias falsas” sobre su Administración. También advirtió que otros medios podrían enfrentar medidas similares. EFE informó que el anuncio se produjo mientras periodistas de las organizaciones afectadas continuaban trabajando en la Casa Blanca.

La medida generó una rápida reacción entre organizaciones periodísticas. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca calificó el veto como una prohibición a la prensa libre y recordó las protecciones constitucionales para el ejercicio periodístico.

La Casa Blanca aplica el veto

El sábado, los periodistas de los tres medios comprobaron que la decisión ya estaba siendo aplicada. A integrantes de MS NOW les fueron confiscadas sus acreditaciones durante un control de seguridad.

CNN también confirmó que sus periodistas no pudieron ingresar a los terrenos de la Casa Blanca. En Politico, el editor jefe informó que una de sus reporteras fue detenida en el acceso y perdió temporalmente su pase.

Los medios rechazaron las restricciones y anunciaron que defenderían sus derechos. La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege, entre otros derechos, la libertad de prensa.

El conflicto llega a los tribunales

La disputa continuó durante la visita de Trump a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. CNN era parte del sistema de cobertura conocido como ‘pool’, que permite compartir imágenes de los desplazamientos presidenciales con otras cadenas.

Tras el veto, ABC, CBS, Fox News y NBC suspendieron su participación en ese sistema. EFE señaló que la decisión afectó la cobertura audiovisual del viaje presidencial.

Los tres medios afectados presentaron posteriormente una demanda contra la Administración de Trump. Alegan que la prohibición vulnera sus derechos constitucionales y solicitaron recuperar el acceso a la Casa Blanca.

EFE indicó que el caso abre ahora una disputa judicial sobre los límites del poder presidencial para regular el acceso de periodistas a las instalaciones de la Casa Blanca.

Con información de EFE

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