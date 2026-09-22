Donald Trump cuestiona a una periodista por cubrir su llegada a la ONU

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este martes, 22 de septiembre de 2026, a una periodista de CNN durante su llegada a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El intercambio ocurrió en medio del veto que mantiene la Casa Blanca contra esa cadena.

“Dijiste que no ibas a cubrirme. No deberías estar cubriéndome”, dijo Trump a la periodista Kaitlan Collins, una de las principales corresponsales de CNN, según informó EFE.

Trump llegó a la ONU acompañado de la primera dama, Melania Trump. El mandatario participa en la semana de alto nivel de la Asamblea General.

Trump mantiene el veto contra CNN

Desde el viernes, la Casa Blanca mantiene restringido el acceso de CNN, MS NOW y Politico a sus instalaciones. Trump acusa a estos medios de difundir “noticias falsas”.

La medida ha generado críticas de organizaciones periodísticas y de los propios medios afectados. CNN sostiene que continuará cubriendo las actividades del Gobierno estadounidense.

El veto también afectó la cobertura del viaje de Trump a Nueva York. CNN tenía previsto acompañar al presidente y distribuir imágenes de sus desplazamientos a otras cadenas.

Las cadenas suspenden la cobertura conjunta

Las principales cadenas de televisión estadounidenses utilizan desde hace décadas un sistema conocido como “pool”. Una cadena acompaña al presidente y comparte las imágenes con otros medios.

Según EFE, Fox News, CBS, ABC y NBC decidieron suspender sus tareas dentro de este sistema en rechazo al veto impuesto a CNN.

La decisión modificó la cobertura audiovisual del viaje presidencial durante la Asamblea General de la ONU.

Medios demandan a la Administración Trump

CNN, MS NOW y Politico también presentaron una demanda contra la Administración de Trump. Los medios consideran que las restricciones vulneran la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Esta norma protege, entre otros derechos, la libertad de prensa. Los medios afectados buscan recuperar su acceso a la Casa Blanca mientras continúa la disputa legal.

El conflicto entre Trump y varias organizaciones periodísticas ocurre mientras el presidente desarrolla su agenda diplomática en Nueva York, informó EFE.

Con información de EFE

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