Cadenas de televisión suspenden la cobertura conjunta de Trump tras el veto

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes, 21 de septiembre de 2026, la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump. ABC, CBS, Fox News y NBC tomaron la decisión después de que la Casa Blanca vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico.

Según informó EFE, las cuatro cadenas comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales. Esta labor incluye la distribución internacional de imágenes.

Las cadenas decidieron solidarizarse con los medios afectados por el veto. La medida representa una respuesta conjunta ante las restricciones impuestas por la Casa Blanca.

Trump defiende el veto a medios de comunicación

Trump anunció el pasado viernes la prohibición de acceso. Este lune, 21 de septiembre de 2026 volvió a defender su decisión en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

El presidente aseguró que la Casa Blanca no está atacando a la prensa libre. También afirmó que su administración combate las llamadas “fake news”, a las que calificó como un fenómeno que ha crecido en Estados Unidos.

EFE señaló que la disputa se produce en medio de una creciente confrontación entre la administración Trump y algunos medios de comunicación.

Por su parte, CNN, MS NOW y Politico presentaron este lunes, 21 de septiembre de 2026, una demanda contra el mandatario. El recurso fue interpuesto ante un juez federal del Tribunal de Distrito de Washington D. C.

Medios demandan a la Casa Blanca por el acceso

Los tres medios buscan proteger sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. También sostienen que el Gobierno no debe decidir qué informa o publica la prensa.

En un comunicado conjunto, los medios aseguraron que la Casa Blanca retiró las credenciales de sus periodistas sin previo aviso ni procedimiento.

EFE indicó que la demanda podría generar audiencias y alegatos legales durante esta semana. Los medios también solicitarán al tribunal que restablezca su acceso a la Casa Blanca.

Además, pedirán una orden de emergencia que mantenga ese acceso mientras continúa el litigio.

Con información de EFE

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