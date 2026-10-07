Donald Trump desata polémica tras decir que Irán podría ‘destruir’ Los Ángeles o San Diego

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un eventual ataque de Irán contra ciudades de California provocaron una fuerte reacción política. El gobernador Gavin Newsom calificó sus palabras como “desquiciadas y peligrosas”.

Según la BBC, Trump realizó los comentarios durante un discurso en Nebraska, al defender la ofensiva estadounidense contra Irán. “Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego”, afirmó.

Trump habla de amenaza nuclear contra California

La Casa Blanca aseguró que Trump no estaba planteando que Irán pudiera atacar actualmente esas ciudades. Su portavoz, Stephen Cheung, explicó que el presidente se refería a una amenaza que, según la administración, habría existido si Estados Unidos no hubiera intervenido contra el programa nuclear iraní.

La BBC señaló que tanto Los Ángeles como San Diego albergan importantes instalaciones militares estadounidenses. San Diego cuenta con bases navales y del Cuerpo de Marines, mientras que Los Ángeles tiene instalaciones vinculadas con la Fuerza Espacial y la Fuerza Aérea.

Cheung sostuvo que Estados Unidos es ahora más seguro porque Irán, según la administración Trump, ya no dispone de armas nucleares ni de capacidades militares relevantes.

Líderes de California cuestionan a Trump

Newsom calificó los comentarios de Trump como “repugnantes e inaceptables”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, consideró que las declaraciones podían interpretarse como amenazas y que alentaban ataques contra ciudadanos estadounidenses.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también respondió. Afirmó que su ciudad no debía ser considerada “daño colateral” y pidió al mandatario mantenerla fuera de su “discurso bélico imprudente”.

De acuerdo con la BBC, la disputa se suma a la relación conflictiva entre Trump y Newsom, quienes han protagonizado varios enfrentamientos políticos en los últimos años. La Casa Blanca, entretanto, rechazó las críticas y sostuvo que las interpretaciones sobre las palabras del presidente están “sin fundamento en la realidad”.

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