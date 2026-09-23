Irán responde a las amenazas de Donald Trump y advierte escenarios devastadores

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió el martes, 23 de septiembre de 2026, a Estados Unidos de que está preparado para responder con ataques “más fuertes, devastadores e impredecibles” ante las amenazas del presidente Donald Trump de “aniquilar” al país persa.

Según informó EFE, el comunicado iraní fue difundido por la televisión estatal después del discurso de Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Teherán acusó al mandatario estadounidense de utilizar “amenazas hostiles” para justificar su política hacia Irán y generar inseguridad.

Las autoridades iraníes también incluyeron en sus advertencias al Gobierno de Israel. El Estado Mayor afirmó que sus fuerzas están preparadas para responder a quienes considere responsables de la ofensiva contra el país.

Trump confirma una reunión con la delegación iraní

Las amenazas se produjeron mientras Washington y Teherán mantienen contactos indirectos para buscar una salida al conflicto. Trump informó de una reunión de casi tres horas con la delegación iraní y calificó el encuentro de “muy bueno”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, confirmó la reunión. Según explicó, las conversaciones se desarrollaron mediante un mediador catarí y tuvieron como objetivo transmitir las condiciones de Irán para poner fin a la guerra.

Irán exige el fin de las acciones militares

De acuerdo con EFE, Teherán exige el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, además de la liberación de activos iraníes.

El conflicto también genera presión política interna en Estados Unidos. Trump afronta críticas ante el riesgo de que la ofensiva tenga consecuencias para los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

EFE señala que el aumento del precio de la gasolina está relacionado con las dificultades para el transporte marítimo provocadas por la situación en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha respondido militarmente contra objetivos estadounidenses en distintos países de Oriente Medio y ha obstaculizado el tráfico marítimo en esa estratégica vía mediante ataques ocasionales contra embarcaciones.

Con información de EFE

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