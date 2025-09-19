El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente con los medios al amenazar con retirar los permisos de emisión a las cadenas que lo critiquen, en declaraciones que reavivan el debate sobre la libertad de prensa en Estados Unidos.

Donald Trump señaló que los canales mantienen un sesgo en su contra

Las afirmaciones del mandatario se produjeron a bordo del avión presidencial Air Force One, tras su regreso del Reino Unido, donde volvió a señalar que los canales de televisión mantienen un sesgo mayoritario en su contra.

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97 % en mi contra, sólo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso”, aseguró, según recogió EFE.

La controversia coincidió con la suspensión del programa nocturno ‘Jimmy Kimmel Live’ en la cadena ABC, luego de que su presentador se refiriera al asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

Para Trump, el caso es ejemplo de cómo los medios “no tienen permitido hacer eso” y de que operan como “un brazo del Partido Demócrata”. El presidente criticó que “hace años” no hay voces conservadoras en esos espacios y que todo lo que hacen “es golpear a Trump”.

Horas antes, el mandatario justificó el retiro del programa de Kimmel argumentando que se trataba de un problema de audiencias y no de censura. Aseguró que el presentador “no tenía talento” y que “debió ser despedido hace mucho tiempo”.

¿Qué ocurre con la libertad de expresión en Estados Unidos?

Sus palabras buscan desligar la decisión de ABC de cualquier acusación de represión a la libertad de expresión, aunque sus señalamientos mantienen un tono de confrontación contra los medios.

El asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en Utah, es otro de los elementos que maracaron la polémica. El sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, fue señalado por el propio Kimmel en un comentario irónico que apuntaba a las tensiones dentro del Partido Republicano.

Según el presentador, los conservadores buscaban evitar el costo político del crimen y, al mismo tiempo, capitalizarlo a su favor. Esta interpretación encendió aún más la reacción de Trump, que acusa a las cadenas de manipular las narrativas en su contra.

Con su postura, el presidente coloca nuevamente en la agenda la discusión sobre los límites de la crítica política y los alcances de la libertad de prensa en Estados Unidos. Para analistas citados por EFE, la amenaza de retirar licencias de transmisión no solo es polémica, sino que también abre interrogantes sobre el respeto a las instituciones y el equilibrio entre poder político y medios de comunicación.

