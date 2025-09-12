El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 12 de septiembre “con un alto grado de certeza” que las autoridades detuvieron al presunto asesino del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, quien murió el miércoles tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah.

Más noticias

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y con el gobernador de Utah”, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario explicó que se enteró de la captura apenas “cinco minutos antes de entrar” al plató del programa Fox and Friends. Añadió que el FBI y otras agencias de seguridad ofrecerán más detalles más adelante en el día.

La entrega del sospechoso

Trump afirmó que el padre del sospechoso y personas cercanas influyeron para que se entregara. Según el presidente, esto ocurrió después de que las autoridades difundieran varias imágenes y un video en el que se veía a un hombre blanco con pantalones, sudadera y gorra oscuras, además de gafas de sol.

“Fue su padre quien se involucró directamente y dijo: ‘Tenemos que ir a la policía’. Esto está sujeto a cambios, pero los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que buscábamos. Ellos lo llevaron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, señaló Trump.

La búsqueda del FBI

El FBI y otras agencias iniciaron una amplia operación apenas se produjo el ataque que acabó con la vida de Kirk. El comentarista, aliado cercano de Trump, participaba en un debate frente a unas 3 000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en Orem, cuando recibió el disparo mortal.

Los agentes detuvieron en un inicio a dos sospechosos, pero luego los liberaron. Ante la falta de resultados, el FBI pidió colaboración ciudadana y ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcionara información veraz que llevara a la captura del tirador.

Trump insistió en que no quiso ver el video del asesinato. “No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo que escuché”, expresó.

Con información de EFE

Te recomendamos