El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles 10 de septiembre de 2025 que el activista conservador Charlie Kirk falleció luego de recibir un disparo durante un evento en el estado de Utah. El mandatario expresó el anuncio a través de Truth Social.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió Trump en su cuenta. En otro mensaje agregó: “Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

El ataque durante un evento universitario contra Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, fue atacado mientras participaba en una actividad en la Universidad Utah Valley (UVU), en la ciudad de Orem. Según medios estadounidenses, recibió un disparo en el cuello y fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, donde inicialmente permaneció en estado crítico.

El ataque ocurrió frente a unos dos mil asistentes y motivó la suspensión de clases y el desalojo del campus.

Rest in Peace, Charlie Kirk. ❤️🙏 pic.twitter.com/I53nGCKaRD — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 10, 2025

La portavoz de la universidad, Ellen Treanor, informó que el atacante disparó desde unos 180 metros de distancia, de acuerdo con Fox News. El FBI desplegó agentes en la zona para investigar el suceso.

Reacciones políticas y trayectoria

Antes de confirmarse su fallecimiento, Trump pidió oraciones por su aliado, a quien definió como “un gran hombre de pies a cabeza”. También el vicepresidente, JD Vance, se refirió al activista como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

Kirk nació en Illinois en 1993, era padre de dos hijos y fundó la organización estudiantil conservadora Turning Point. Fue comentarista, escritor y figura habitual en debates universitarios, además de un estrecho aliado de Trump en sus campañas y en la investidura presidencial.

