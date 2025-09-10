Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y figura clave del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, falleció tras ser herido de bala. El ataque ocurrió el miércoles 10 de septiembre de 2025 mientras hablaba en la primera parada de la gira “The American Comeback Tour”, organizada por su agrupación. La universidad confirmó que un disparo se dirigió contra el orador y que el sospechoso fue detenido.

Kirk, de 31 años, se había convertido en una de las voces más influyentes dentro del universo MAGA. Su cercanía con el presidente Donald Trump, así como su capacidad para movilizar a jóvenes conservadores, lo convirtieron en un actor determinante en el panorama político republicano.

Trump lo reconoció públicamente como un aliado clave en sus victorias electorales y en la consolidación del voto juvenil.

Charlie Kirk fue fundador de Turning Point USA

Desde su creación en 2012, Turning Point USA afirma haberse consolidado como “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Kirk también dirigía Turning Point Action, una filial de defensa política, y mantenía una presencia constante en cadenas de televisión como Fox News, donde opinaba sobre la administración Trump, la libertad de expresión y casos como los archivos de Epstein.

Además, era conductor del pódcast ‘The Charlie Kirk Show‘ y autor de tres libros, entre ellos The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future. Su trabajo buscaba proyectar valores conservadores en escuelas, universidades e iglesias a través de la marca Turning Point.

Vínculo de Charlie Kirk con Donald Trump

El Presidente estadounidense destacó en varias ocasiones la labor de Kirk y su influencia en el electorado joven. “Gané a los jóvenes por 37%. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37%. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump en una de sus intervenciones.

Durante su primer mandato, Kirk mantuvo una relación estrecha con la familia Trump y fue invitado a actos oficiales, como la juramentación de la jueza Jeanine Pirro en mayo de 2025. En la víspera de su investidura presidencial, Trump lo calificó de “fantástico” y ensalzó a su “ejército de jóvenes”.

Trayectoria y vida personal

Kirk inició su camino en la política en 2012, cuando decidió posponer la universidad tras ser motivado por Bill Montgomery, activista del Tea Party, con quien fundó Turning Point USA. Desde entonces, se convirtió en la cara visible del movimiento juvenil republicano.

Su discurso atrajo a jóvenes conservadores, aunque también generó críticas de sectores demócratas por su promoción de teorías conspirativas, entre ellas la idea de que la elección de 2020 le fue robada a Trump. En el ámbito personal, estaba casado con Erika Frantzve, empresaria y podcaster, con quien tenía dos hijos.

Charlie Kirk y una parodia en South Park

En el episodio ‘Got a Nut‘ de la temporada 27 de South Park, emitido en agosto de 2025, los creadores parodiaron a Charlie Kirk en el contexto de burlas a figuras conservadoras.

La trama mostró a Clyde y Cartman como podcasters de derecha y al consejero Mackey en operativos de ICE, mientras que la caricatura de Kirk aludía a sus debates en campus universitarios, reflejando el estilo provocador que lo hizo conocido. Charlie Kirk lo tomó con humor.

Información extra: Charlie Kirk

