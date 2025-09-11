El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) publicó este jueves 11 de septiembre de 2025 dos fotografías del hombre señalado como sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en la Universidad Utah Valley. En las imágenes se observa a un varón blanco con pantalones, sudadera y gorra oscura, además de gafas de sol.

Más noticias

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, indica el mensaje difundido por la oficina del FBI en Salt Lake City en su cuenta de X. La sudadera del hombre parece tener impresa la bandera de Estados Unidos con un águila calva superpuesta.

Investigación en marcha del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk

El equipo conjunto de investigación, integrado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, señaló que se mantiene activa una “cacería” para localizar al sospechoso. Los agentes recuperaron en una zona boscosa cercana al campus, lo que creen que fue el arma utilizada en el ataque: un rifle de cerrojo de gran potencia.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

El diario The New York Post publicó una fotografía atribuida a la investigación, en la que se observa un rifle de caza con mira telescópica.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 100 000 dólares por información que permita identificar y detener a los responsables del asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem.

El ataque en el campus

Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento académico organizado por la Universidad Utah Valley, en Orem. Los investigadores explicaron que el atacante disparó desde el tejado de un edificio del campus, a unos 180 metros del escenario donde se encontraba el activista.

En redes sociales circula un video grabado desde la zona posterior al lugar del ataque, en el que se aprecia una silueta moviéndose con rapidez sobre un techo cercano segundos después del disparo.

Con información de EFE

Información extra: Charlie Kirk

Te recomendamos