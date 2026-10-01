Donald Trump abre la puerta a elecciones en Venezuela, pero dice que aún es pronto

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela podría celebrar elecciones, aunque consideró que todavía es “demasiado pronto” para avanzar hacia un proceso electoral.

Trump habla de elecciones en Venezuela

En una entrevista con la revista Time, publicada este jueves, 1 de octubre de 2026, Trump señaló que Venezuela podría celebrar elecciones, pero consideró que el escenario todavía no está preparado.

“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario, según informó EFE.

Trump agregó que conversaría con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, sobre la posibilidad de organizar los comicios. También aseguró que “habrá elecciones”, aunque evitó ofrecer una fecha concreta.

El mandatario estadounidense insistió en que el tema debe manejarse con cautela. “Ahora mismo es un tema muy delicado, creo que es demasiado pronto”, afirmó.

Trump y Delcy Rodríguez se reunieron en Nueva York

Las declaraciones se producen después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado 22 de septiembre.

La reunión fue el primer encuentro entre ambos después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense, ocurrida el pasado 3 de enero.

Días después de esa cita, Trump reconoció que había conversado con Rodríguez sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela. Sin embargo, tampoco entonces ofreció detalles sobre un eventual calendario.

EFE señaló que el tema electoral forma parte de las conversaciones entre Washington y el Gobierno interino venezolano.

Trump destaca cooperación petrolera con Venezuela

En la entrevista con Time, Trump también habló sobre la relación con el Gobierno de Rodríguez. El presidente estadounidense aseguró que ambos gobiernos “trabajan bien juntos”.

Uno de los puntos destacados por Trump fue la cooperación en materia petrolera. El mandatario afirmó que Estados Unidos está extrayendo una “enorme cantidad de petróleo” venezolano.

También aseguró que Washington pronto podrá llenar sus reservas estratégicas nacionales. “Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero”, afirmó.

Según EFE, Trump destacó además que Estados Unidos mantiene el control sobre las operaciones petroleras mencionadas durante la entrevista.

Con información de EFE

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