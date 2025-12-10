La mayoría de medios venezolanos evitó cubrir el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado. La ceremonia en Oslo avanzó mientras el oficialismo atacó el galardón y la oposición denunció silencios informativos.

Las principales televisoras privadas de Venezuela ignoraron la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, según confirmó EFE.

Las ediciones matutinas y meridianas no incluyeron referencias al evento celebrado en Oslo, pese a la presencia de opositores y mandatarios latinoamericanos.

El acto tampoco se reflejó en los espacios informativos de amplio alcance nacional, lo que reforzó la percepción de un apagón informativo sobre un hecho de interés mundial.

Silencio en medios estatales y énfasis en marchas

El conglomerado estatal tampoco reseñó la ceremonia. Venezolana de Televisión difundió imágenes de marchas en la capital noruega celebradas por el presidente Nicolás Maduro, pero evitó mostrar el acto oficial. Aun así, el canal citó críticas del chavismo, que calificó el premio como “manchado de sangre”.

La agenda informativa priorizó un sismo en Colombia, un decreto para impulsar exportaciones, la muerte de un cachorro de león blanco nacido en Maracay y la elección de Leonardo DiCaprio como artista del año, hechos que desplazaron cualquier referencia al reconocimiento internacional recibido por la opositora venezolana en Oslo.

Cabello critica la salida de Machado y desacredita el premio

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, desestimó la relevancia del Nobel y cuestionó la salida de Machado del país. “La verdad es que María Corina Machado salió sin drama y sin la épica que su maquinaria comunicacional intenta fabricar”, afirmó.

Señaló que la oposición creó una “novela” para llamar la atención y presentó el episodio como un intento por monopolizar la narrativa pública. Cabello añadió que el premio funcionó como una “subasta” otorgada al “mejor postor”, en línea con los señalamientos emitidos por otros voceros del Gobierno respecto a la decisión del Comité Noruego.

