La opositora venezolana María Corina Machado, séptima latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, participará esta semana en una agenda oficial en Oslo, tras confirmar al Instituto Nobel que viajará a Noruega pese a su situación de paradero desconocido en Venezuela, informó EFE.

El acto central será la entrega del galardón este miércoles, 10 de diciembre de 2025, aunque el programa inicia el martes, 9 de diciembre de 2025, con actividades previas.

Según indicó el Instituto Nobel a EFE, Machado comunicó telefónicamente que llegaría a la capital noruega, pese a las advertencias del Comité Nobel sobre los riesgos que enfrenta debido a posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.

Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, subrayó la importancia de garantizar su seguridad y su regreso al país sudamericano.

La agenda comenzará el martes con la tradicional rueda de prensa del ganador en el Instituto Nobel de la Paz, seguida de un encuentro privado con los cinco miembros del Comité Nobel Noruego. Más tarde, la galardonada será homenajeada con una cena en el Grand Hotel, donde se alojan habitualmente las personalidades premiadas.

María Corina Machado asistirá a un evento organizado por Save the Children

Antes de la ceremonia, Machado asistirá a un evento organizado por Save the Children, en el que participarán escolares de séptimo curso de Oslo y donde estará presente la princesa Ingrid Alexandra. Desde allí se proyectará en pantalla gigante la entrega del premio, que se celebrará el miércoles en el Ayuntamiento de Oslo ante alrededor de mil invitados.

La ceremonia contará con la presencia de la familia real noruega y autoridades del país, además de la actuación de la pianista venezolana Gabriela Montero. El Comité Nobel pronunciará el discurso inicial antes de llamar a Machado para recibir el diploma, la medalla y el premio económico.

El miércoles por la noche se realizará la tradicional procesión de antorchas y una cena de gala en el Grand Hotel. La agenda finalizará el jueves con visitas institucionales y la apertura de la exhibición anual en el Centro Nobel para la Paz, informó EFE.

Con información de EFE