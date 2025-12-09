El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, generó polémica al decir que la opositora María Corina Machado habría salido del país. Según Cabello, la dirigente utilizó un avión con inmunidad diplomática para abandonar Venezuela, aunque no ofreció pruebas que confirmen su declaración, según el portal 24 Horas Internacional.

Diosdado Cabello se refirió al Premio Nobel de la Paz que recibirá María Corina Machado

Diosdado Cabello indicó el lunes, 8 de diciembre de 2025, que el Premio Nobel de la Paz es “una subasta” que se entrega “al mejor postor”, refiriéndose a la opositora María Corina Machado, según reportó EFE.

Durante su rueda de prensa semanal, el también ministro del Interior aseguró que el chavismo no participa “en esa subasta” y cuestionó la trayectoria de anteriores galardonados.

Cabello sostuvo que el oficialismo ya tiene “el mejor de los premios”, que, dijo, es “el pueblo” y la tranquilidad en la que vive. También afirmó que “hay gente que está muy brava” porque no recibió el Nobel.

Consultado sobre la ceremonia del 10 de diciembre de 2025, aseguró que ese día en Venezuela se realizará “una gran marcha de los campesinos” en conmemoración de la Batalla de Santa Inés.

El Instituto Nobel noruego confirmó la presencia de María Corina Machado en Oslo

Pese a su situación de clandestinidad, se espera que Machado asista al acto en Oslo. El Instituto Nobel noruego confirmó su presencia el fin de semana, aunque sin ofrecer detalles de seguridad, informó EFE.

Mandatarios como el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña participarán en la ceremonia, mientras que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Oslo y se reunió con familiares de la dirigente, según EFE.

También está prevista la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España. Machado será la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón, otorgado por su labor en defensa de los derechos democráticos y su impulso a una transición pacífica en Venezuela.

