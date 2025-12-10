María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, finalmente reapareció en Oslo este miércoles 10 de diciembre de 2025, tras permanecer alrededor de 10 meses en la clandestinidad.

La reaparición de María Corina Machado en Oslo

“¡Oslo, aquí estoy!”, fue lo que dijo María Corina Machado en sus redes; la líder de la oposición venezolana se reencontró con sus familiares y salió a un balcón a saludar a sus seguidores.

“Libertad” y “valiente” le gritaban desde la calle sus simpatizantes.

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. Saludó a sus seguidores ya de madrugada, visiblemente cansada pero sonriente, y cantó el himno de Venezuela con la mano en el pecho.

En su primera aparición pública desde enero, Machado salió luego por la puerta del hotel para acercarse a las decenas de venezolanos reunidos en el exterior. Entre móviles grabándola y gritos de “¡viva!”, se aproximó a las vallas colocadas por la Policía noruega por motivos de seguridad. En varias ocasiones se subió a ellas para acercarse aún más, dar la mano, lanzar besos e incluso abrazar a quienes la esperaban.

Una y otra vez hizo el gesto de “gracias” con sus manos, tanto desde el balcón como a pie de calle. La opositora no pronunció ningún discurso, algo que tiene previsto hacer en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en las próximas horas.

Una aparición que no estaba prevista

La salida al balcón generó sorpresa. Minutos antes, el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, había informado que no habría encuentro con la opositora, ya que ella deseaba reunirse de inmediato con su familia, a la que no veía desde hace dos años.

Poco después, su equipo aclaró que probablemente sí saldría a saludar.

Un viaje marcado por la incertidumbre

Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen a las 21:58 GMT después de un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad.

Su llegada a Oslo estuvo rodeada de dudas.

El fin de semana anterior confirmó al Instituto Nobel que estaría presente en la ceremonia del miércoles. Sin embargo, no pudo participar en la tradicional rueda de prensa de los laureados ni llegó a tiempo al Ayuntamiento de Oslo para recoger el galardón.

El miércoles, en una conversación telefónica desde un lugar no revelado, aseguró a Frydnes que estaba “de camino” a Oslo y que, al llegar, podría abrazar a su familia y a los venezolanos y noruegos que “comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo”.

Reencuentro familiar en Noruega

En Oslo la esperaban su hija Ana Corina Sosa, quien pronunció el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre; además de sus dos hijos, su hermana y su madre, Corina Parisca.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!!

Con información de EFE.