La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes 6 de enero de 2026 siete días de duelo nacional para honrar a los “jóvenes mártires” que, aseguró, murieron defendiendo al país y al presidente Nicolás Maduro tras el ataque de tropas estadounidenses.

La medida se da en medio de una profunda crisis política y humanitaria tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar extranjera, según EFE.

Más noticias:

Delcy Rodríguez decreta duelo nacional por “mártires” que defendieron a Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez destacó el sacrificio de los fallecidos y anunció investigaciones sobre el número de víctimas, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto total del ataque estadounidense sobre Caracas y otros estados venezolanos. Con información de EFE.

La presidenta encargada de Venezuela defendió la decisión de decretar siete días de duelo en honor a los “jóvenes mártires” que, afirmó, “ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”. La mandataria hizo el anuncio durante una visita a una comuna en Caracas que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la detención de Maduro y Flores durante una operación militar de Estados Unidos el pasado sábado, calificó de supremo el valor de quienes perdieron la vida y adelantó que el país rendirá homenaje a los fallecidos durante la semana.

Lee más: Suiza congela bienes de Nicolás Maduro tras su captura

Víctimas confirmadas y homenaje militar en Venezuela

Hasta ahora, las autoridades han confirmado la muerte de 24 miembros del Ejército venezolano y 32 militares cubanos, según reportes oficiales citados en la agencia EFE.

Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó este martes un funeral colectivo para los 24 soldados del Ejército fallecidos, en un acto que busca rendir tributo a su sacrificio.

Paralelamente, el fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de tres funcionarios para investigar lo que describió como “decenas” de muertes entre civiles y militares, un número que aún se encuentra en proceso de contabilizar.

Te puede interesar: Nicolás Maduro y lo que no te contaron de su audiencia en la Corte Nueva York

Gobierno y contexto político venezolano

El decreto de duelo se produce en un contexto de profunda inestabilidad política. Nicolás Maduro y su esposa permanecen bajo custodia tras ser capturados en la operación estadounidense que también generó tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido cifras completas sobre daños materiales ni heridos, y el país enfrenta un clima de incertidumbre mientras se desarrollan investigaciones internas.

Mientras el Gobierno intenta consolidar su control y rendir homenaje a los caídos, la situación humanitaria y política en Venezuela sigue bajo escrutinio internacional, con llamados a aclarar el alcance de las operaciones y el número real de víctimas.

Con información de EFE