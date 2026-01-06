Nicolás Maduro y lo que no te contaron de su audiencia en la Corte Nueva York

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela capturado por Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2026, acudió el 5 de enero al Tribunal de Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, para comparecer a su primera audiencia.

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Todo lo que pasó en la primera audiencia de Nicolás Maduro

Las autoridades trasladaron a Maduro y a Flores desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn, conocida como MDC, hasta un campo ubicado en las afueras de Nueva York. Desde ese punto, ambos abordaron un helicóptero que los llevó a un helipuerto cercano al tribunal federal del sur del distrito.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del complejo judicial. Luego, un convoy conformado por cinco vehículos trasladó a la pareja hasta el edificio del tribunal. El operativo contó con una fuerte escolta policial; varias calles se cerraron.

A su llegada, Maduro y Flores fueron llevados a la sala de audiencia y permanecieron a la espera del juez, sentados con las camisas color naranja característicos del uniforme de la prisión.

Periodistas que asistieron a la audiencia comentaron que Maduro llamó la atención al ingresar a la sala y mirar a todos mientras repitió tres veces “Happy New Year” con una sonrisa. Caminaba con los pies esposados y las manos libres.

En el inicio de la audiencia, el juez le preguntó si él era Nicolás Maduro Moros, a lo que respondió: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado por los Estados Unidos”, a lo que el juez le pidió que solamente debía confirmar su nombre.

Nicolás Maduro no miró a su esposa durante la audiencia

Luego le leyeron sus cargos y él se declaró “completamente inocente” y reiteró que es el Presidente de Venezuela.

Según contó Pedro Rojas, activista y exprisionero de guerra, durante los 30 minutos que duró la audiencia, Maduro nunca miró a su esposa, ni siquiera cuando le leyeron sus cargos.

Como ya se conoce, la actitud de Maduro dista mucho de la prepotencia con la que hablaba desde Caracas contra Estados Unidos, sin embargo, se muestra altivo y calmado. No ocurre lo mismo con su esposa, a quien se la ve afectada y con un semblante de tristeza.

Al final de la sesión, los periodistas que pudieron asistir comentaron de un cruce de palabras entre Pedro Rojas y Maduro, pues Rojas le gritó que es un criminal y pagaría por el sufrimiento de los venezolanos, a lo que contestó que él es el Presidente de Venezuela, un prisionero de guerra y un hombre de Dios.

Rojas destaca que el exdictador venezolano tiene una actitud que pretende brindar una imagen distinta de la realidad, la cual perdió un poco al participar en el cruce de palabras con el activista opositor.

Enlace externo: Nicolás Maduro

📹🇻🇪 En una entrevista con DNEWS, habló Pedro Rojas, el activista venezolano que protagonizó un tenso cruce con Nicolás Maduro al finalizar una audiencia en el tribunal federal de Nueva York.



👉 Rojas se levantó desde el público y le gritó al líder del régimen venezolano que era… pic.twitter.com/5FkP9ojws7 — DNewsOK (@DNewsOK) January 6, 2026

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