Delcy Rodríguez adelanta la Navidad en Venezuela al 1 de noviembre

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones navideñas comenzarán el próximo 1 de noviembre de 2026. La medida mantiene una tradición impulsada durante los últimos años por Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado este jueves 8 de octubre de 2026, durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). El acto fue transmitido por el canal estatal VTV.

Navidad en Venezuela comenzará en noviembre

Rodríguez explicó que el adelanto busca impulsar la actividad económica durante la temporada. También señaló que pretende generar un ambiente de felicidad entre los venezolanos.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad”, afirmó la mandataria durante su intervención. Según EFE, Rodríguez destacó que las festividades pueden contribuir al movimiento comercial del país.

El anuncio recuerda las decisiones adoptadas por Maduro desde que asumió el poder en 2013. Durante varios años, el Gobierno venezolano adelantó oficialmente el inicio de la Navidad.

Delcy Rodríguez mantiene tradición de Maduro

En 2025, el adelanto de las celebraciones ocurrió mientras aumentaban las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses junto con su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados a Nueva York.

EFE informó que Maduro y Flores permanecen vinculados a un proceso penal en Estados Unidos por varios cargos. Entre ellos están las acusaciones relacionadas con narcotráfico y posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

EE.UU. amplía acusaciones contra Maduro y Flores

Este jueves, la Justicia estadounidense presentó una nueva acusación contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía sostiene que ambos participaron en una estrategia de represión contra opositores, militares y personas detenidas. La acusación también menciona a tres ciudadanos estadounidenses.

Según EFE, la nueva imputación se suma a los cargos que ambos ya enfrentaban ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Flores fue acusada de narcoterrorismo, un cargo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Con información de EFE

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