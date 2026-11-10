Defensa de Cilia Flores pide nuevamente desestimar su caso

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó nuevamente a un tribunal de Nueva York que desestime su caso. El argumento central es la inmunidad soberana que, según sus abogados, le corresponde por su condición de primera dama de Venezuela.

La nueva petición fue presentada este lunes 9 de noviembre de 2026. La defensa busca que esta protección también se aplique frente a las recientes acusaciones de narcoterrorismo y torturas formuladas por la Fiscalía de Estados Unidos.

El abogado Andrés Sánchez entregó una moción, acompañada de una declaración y un memorando. En los documentos sostiene que Washington reconoce al Gobierno de Delcy Rodríguez y que las autoridades venezolanas defienden la legitimidad e inmunidad de Maduro y Flores, informó EFE.

Cilia Flores invoca inmunidad soberana ante tribunal de Nueva York

Flores ya había solicitado la desestimación de su caso por inmunidad soberana el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, renovó el pedido después de que, el 15 de octubre, la Fiscalía estadounidense presentara nuevas imputaciones contra ambos.

A Maduro y Flores les atribuyó cargos relacionados con torturas. Además, a la esposa del exmandatario le sumó una acusación por conspiración de narcoterrorismo.

Defensa sostiene que Maduro conserva la Presidencia

Sánchez también citó una declaración del 26 de octubre de un alto funcionario del Departamento de Estado. Según el documento, Delcy Rodríguez tendría que declarar una vacante permanente en la Presidencia venezolana.

Como esto todavía no ha ocurrido, la defensa sostiene que Maduro conserva su condición de jefe de Estado. Por ello, considera que la inmunidad de ambos continúa vigente, detalló EFE.

Nicolás Maduro y Cilia Flores esperan juicio en Estados Unidos

Los abogados argumentan que Venezuela no ha renunciado a la inmunidad de sus representantes. También sostienen que la ausencia de Maduro responde a que permanece bajo custodia estadounidense.

Según EFE, Maduro y Flores continúan detenidos en Nueva York. Ambos esperan un juicio previsto para el 14 de junio de 2027.

Con información de EFE

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