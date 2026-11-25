Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, defendió su política de seguridad al publicar un video en el que muestra el cadáver de uno de los presuntos responsables del secuestro ocurrido en un supermercado Éxito de Cartagena. El hombre murió durante el operativo que permitió rescatar a decenas de rehenes.

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“Así van a terminar todos los que se atrevan a desafiar al Estado y a hacerle daño a nuestra gente. Vamos a caerles con mano de hierro”, expresó el mandatario en sus redes sociales, según informó EFE.

La publicación generó controversia por la exposición del cuerpo y el tratamiento de la imagen. Aunque el rostro del fallecido fue difuminado, el cadáver aparece sin cubrir. Esta práctica ha generado cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y la forma en que el Gobierno comunica sus operaciones de seguridad.

De la Espriella muestra a detenidos durante el operativo

En el mismo video, el presidente también aparece junto a los otros dos presuntos secuestradores capturados durante la intervención. A ellos les advirtió que podrían recibir condenas de entre 40 y 50 años de prisión por el delito de secuestro.

EFE señaló que el mandatario ha difundido anteriormente imágenes junto a personas abatidas en operaciones militares. También ha aparecido armado durante distintos procedimientos.

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Así comenzó el secuestro en el Éxito de Cartagena

La emergencia comenzó el martes 24 de noviembre de 2026, cuando hombres armados intentaron asaltar un vehículo transportador de valores en un centro comercial. La activación de las alarmas permitió la llegada de la Policía.

Los sospechosos ingresaron al supermercado Éxito y retuvieron a trabajadores y clientes. La crisis se prolongó durante varias horas. 10 personas lograron salir antes de la intervención final.

Pasadas las 02:00 de la madrugada del miércoles, De la Espriella anunció el rescate de los rehenes. Según EFE, las autoridades ofrecieron cifras diferentes durante la emergencia.

Policía reportó 87 víctimas del secuestro

El Ministerio de Defensa informó que hubo más de 60 personas retenidas. Posteriormente, la Policía estableció una cifra oficial de 87 víctimas: 11 liberadas mediante negociaciones y 76 rescatadas durante el operativo.

Con información de EFE

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