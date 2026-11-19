Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, advirtió que su Gobierno responderá ante los bloqueos de vías y cualquier acción que considere violenta durante el paro nacional convocado para este jueves 19 de noviembre de 2026. Sin embargo, aseguró que respetará el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.

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Durante un recorrido por Bogotá, antes del inicio de las movilizaciones, el mandatario afirmó que no permitirá alteraciones del orden público. “El que quiera marchar pacíficamente bien puede hacerlo, ese es un derecho que reconoce la Constitución, pero no voy a aceptar ni bloqueos de vías ni terrorismo urbano”, declaró, según informó EFE.

Gobierno colombiano anuncia medidas ante el paro nacional

La Presidencia de Colombia también difundió un comunicado en el que advirtió sobre posibles acciones contra quienes intenten alterar el orden público.

“Frente a quienes pretendan sembrar el caos, intimidar a los ciudadanos o alterar el orden público, el Estado actuará con toda la firmeza y la fuerza legítima”, señaló el documento.

De la Espriella aseguró que la fuerza pública tiene presencia en todo el territorio nacional. Además, indicó que su prioridad es proteger a la población y garantizar la circulación, así como el desarrollo de las actividades económicas y educativas.

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Marchas en Colombia no registran incidentes violentos

De acuerdo con EFE, hasta el momento de su reporte no se habían registrado actos violentos en las movilizaciones que comenzaron en las principales ciudades colombianas.

El Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Palacio de Nariño, en Bogotá, para vigilar el desarrollo de las protestas.

Nueva Ley de Protesta Social genera cuestionamientos

La advertencia presidencial se produce después de la aprobación de una nueva Ley de Protesta Social. La normativa amplía la definición de acto violento e incluye los bloqueos de calles y transportes.

Además, permite intervenciones policiales contra una manifestación completa cuando algunos de sus participantes ejerzan violencia, según EFE.

Con información de EFE

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