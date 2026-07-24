Cuatro incendios activos mantienen en emergencia a España y obligan a evacuar a 11 500 personas

España enfrenta una de las situaciones más complejas del verano debido a la simultaneidad de cuatro grandes incendios forestales que permanecen activos en distintas zonas del país. La magnitud de los siniestros obligó al Gobierno a solicitar apoyo a la Unión Europea, mientras miles de personas dejaron sus hogares y las autoridades reforzaron las labores de extinción.

Evacuaciones y declaración de emergencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el escenario como “dramático”. Los incendios afectan principalmente al centro de España, donde las llamas provocaron la evacuación de 11 500 personas y llevaron a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la vecina provincia de Ávila.

Mecanismo europeo para combatir incendios

Ante la magnitud de la emergencia, España decidió recurrir al mecanismo europeo de respuesta, una medida que Francia también adoptó por los incendios que enfrenta en su territorio. La solicitud se realizó a través de la Unidad Militar de Emergencia (UME), pidiendo al menos cuatro medios aéreos de ala fija para reforzar las tareas de extinción.

Apoyo internacional para España

Grecia respondió de inmediato a la petición y ofreció dos aviones Canadair CL-415. Además, las autoridades españolas prevén mantener una reunión preparatoria para coordinar el despliegue de esas aeronaves. En paralelo, Francia también recibe apoyo internacional para combatir tres grandes incendios activos en su territorio. Croacia enviará dos aviones anfibios Canadair, Portugal aportará dos aeronaves Air Tractor y la República Checa y Eslovaquia colaborarán con dos helicópteros pesados Black Hawk destinados a las labores de extinción.

Reunión del Comité Estatal de Coordinación

Pedro Sánchez encabezó este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod). El objetivo fue evaluar la evolución de los incendios que afectan a comunidades como Madrid y Castilla y León y coordinar la respuesta institucional. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que el Gobierno desplegó todos los recursos disponibles para afrontar la emergencia.

La situación en Madrid y Ávila

La principal preocupación se concentra en la Comunidad de Madrid. Allí, tres incendios declarados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox obligaron a evacuar a más de 10 000 personas. Los incendios en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias continúan fuera de control; sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno central señalaron que los equipos lograron limitar el avance de las llamas.

Incendio en Burgohondo

El incendio declarado el miércoles en Burgohondo provocó el desalojo de 1 500 personas, quienes se encontraban en un núcleo turístico rural, obligando a confinar tres localidades. Pedro Sánchez advirtió que los incendios forestales arrasan miles de hectáreas y afectan a diferentes poblaciones tanto en España como en comarcas vecinas.

Contexto del incendio más grave

El incendio más grave registrado durante este verano continúa activo en la Sierra Norte de Guadalajara. Este siniestro ya ha consumido más de 32 000 hectáreas, convirtiéndose en el segundo incendio más extenso desde que existen registros en España.

Llamado a la precaución ciudadana

Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con precaución y evitar cualquier conducta que incremente el riesgo mientras continúan las labores para controlar los cuatro grandes incendios activos.

VIDEO | Los incendios siguen avanzando en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, tras haberse declarado la emergencia nacional, en un día crítico por el calor y el viento, en el que se ha agravado la situación tras confluir los fuegos madrileños en un solo frente. pic.twitter.com/30GFE918XA — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 24, 2026

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