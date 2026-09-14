La extensión del crimen organizado en América Latina pone en riesgo la democracia

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Las redes delictivas transfronterizas comprometen de manera directa las estructuras institucionales del continente. La penetración que registra el crimen organizado en América Latina no únicamente afecta los índices de seguridad ciudadana, sino que incide en el ámbito político, el desempeño económico y las relaciones comunitarias, convirtiéndose en una amenaza estructural para los regímenes democráticos en la zona más polarizada del planeta, según informa EFE.

Alerta sobre el avance del crimen organizado en América Latina

El informe anual divulgado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), organismo radicado en Estocolmo, constata el carácter transnacional de las bandas ilícitas.

Según EFE, Kevin Casas-Zamora, secretario general de la entidad, detalló, que el problema se convirtió en asunto prioritario en naciones que tradicionalmente presentaban tasas bajas de violencia, señalando a Ecuador, Uruguay, Chile y Costa Rica.

Según información de EFE, el funcionario alertó, sobre la amenaza real de una captura del Estado, asemejando este cuadro a una infección generalizada del cuerpo social que se arraiga en la cotidianidad de las poblaciones.

Tensiones políticas y demanda por hombres fuertes

El análisis subraya que el subcontinente registra el mayor nivel de fragmentación ideológica a escala global tras una década de continuas disputas. Los consensos cívicos se encuentran erosionados por debates en torno a la economía, los flujos de migración y la inseguridad, escenario aprovechado por corrientes antisistema mediante mensajes divisorios de confrontación interna.

En territorios como Perú y Bolivia, esta polarización derivó en episodios de conflicto social. Ante la debilidad y falta de articulación en los partidos, surge una demanda insistente de la ciudadanía por liderazgos de mano dura u hombres fuertes para enfrentar las crisis no resueltas, según EFE.

Contrastes democráticos y puntos críticos del continente

Según informa EFE, a pesar de las tensiones existentes, el informe técnico precisa que el continente conserva una estabilidad relativa, aunque convive con focos evidentes de deterioro.

Se reportan retrocesos marcados en las garantías institucionales de países como El Salvador, Nicaragua y Perú. En contraste, se constatan progresos en diversos indicadores en naciones como Brasil, Guatemala y Honduras, configurando un escenario dispar respecto a la vigencia del estado de derecho.

Efectos electorales y la influencia de Estados Unidos

El reporte de IDEA Internacional resalta además el retroceso democrático experimentado por Estados Unidos bajo la gestión de Donald Trump, situándose en los niveles más bajos de las últimas décadas.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Casas-Zamora advirtió una intervención cada vez más descarnada de Washington en los comicios de la región, sumada a la ausencia de reparos por parte de sectores políticos de extrema derecha latinoamericana para asociarse y respaldar abiertamente la figura de Trump.

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