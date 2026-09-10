Colombia, un mes después del terremoto: la emergencia aún no termina

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Un mes después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia, la emergencia continúa para miles de personas. La Cruz Roja advirtió este jueves, 10 de septiembre de 2026, que persisten necesidades sanitarias, de alojamiento y salud mental en las comunidades más afectadas.

El sismo dejó 331 muertos, 4 500 heridos, al menos 111 desaparecidos y unos 466 700 afectados. Aunque las operaciones de rescate terminaron en la mayoría de las zonas, la atención humanitaria sigue siendo necesaria, indica EFE.

Según EFE, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que los afectados requieren atención médica para prevenir complicaciones. Entre ellas están las relacionadas con enfermedades crónicas y la interrupción de los calendarios de vacunación.

Cruz Roja alerta por salud mental y falta de alojamiento

La emergencia también dejó consecuencias emocionales entre los sobrevivientes. La FICR indicó que las comunidades necesitan apoyo psicosocial para afrontar el trauma provocado por el terremoto.

Además, persisten necesidades relacionadas con alojamiento, alimentación y productos de higiene. La organización considera que estas ayudas serán necesarias durante las próximas etapas de la recuperación.

“A medio y largo plazo las comunidades afectadas necesitarán apoyo para recuperar sus medios de vida”, afirmó la federación. También destacó la necesidad de fortalecer la preparación frente a futuras emergencias.

EFE informó que la Cruz Roja Colombiana mantiene sus operaciones en las zonas golpeadas por el sismo.

Miles de toneladas de ayuda tras el terremoto

Durante el mes transcurrido desde el terremoto, 1 844 voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Colombiana participaron en las labores de respuesta.

Los equipos distribuyeron más de 3 600 toneladas de ayuda humanitaria. También realizaron más de 5 300 intervenciones para brindar atención sanitaria a las comunidades afectadas.

La respuesta internacional requiere además nuevos recursos. En agosto, la FICR lanzó un llamamiento de emergencia por 25 millones de francos suizos, equivalentes a unos 30 millones de dólares.

EFE señaló que estos fondos buscan ampliar la capacidad de la Cruz Roja Colombiana sobre el terreno y mantener la asistencia durante la recuperación.

Con información de EFE

Más información sobre terremoto en Colombia