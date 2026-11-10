Colombia aún no sabe qué hacer con las casas dañadas por el terremoto

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, cientos de familias siguen sin saber si podrán regresar a sus viviendas o deberán perderlas definitivamente. En Manizales, una de las ciudades más afectadas, la incertidumbre continúa mientras avanzan los estudios técnicos sobre los edificios dañados.

Jorge Iván Hurtado, de 61 años, es uno de los damnificados. Compró un apartamento en el edificio Escalinata, en el barrio Milán, pero nunca llegó a vivir allí. Ahora espera que las autoridades determinen si puede repararse o debe demolerse, contó a EFE.

El terremoto dejó al menos 335 fallecidos. En Manizales, unas 22 000 familias resultaron afectadas y 60 edificios colapsaron.

Tras terremoto en Colombia, edificios esperan evaluación técnica

La Alcaldía de Manizales mantiene 15 inmuebles con orden de demolición. Ocho están ubicados en el barrio Milán, donde las autoridades incorporaron dos nuevas edificaciones a la lista a finales de octubre.

Carlos García Guerrero, exsecretario de Planeación de Caldas, explicó que varios edificios están sometidos a estudios de vulnerabilidad. Estos análisis pueden tardar entre dos y tres meses, según declaró a EFE.

Los ingenieros deben determinar si las estructuras requieren demolición o una intervención para recuperar su estabilidad. Después, el municipio debe emitir una resolución.

Damnificados temen perder sus viviendas y ahorros

La incertidumbre también golpea a Claudia Leguimazón, propietaria de un apartamento en el edificio Los Árboles, que tiene orden de demolición.

La mujer teme perder toda su inversión. Espera recibir ayudas municipales de 300 000 pesos mensuales, (aproximadamente 91,22) durante un máximo de seis meses y acceder a la cobertura de su seguro.

Colombia enfrenta dificultades para ayudar a las familias

La situación económica agrava el problema. Según García, aproximadamente el 70 % de los edificios de Manizales no tiene seguro.

Las autoridades deberán buscar alternativas para financiar nuevas viviendas. Mientras tanto, Hurtado sigue sin saber qué ocurrirá con su patrimonio, reportó EFE.

Con información de EFE

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