Al menos cinco heridos en colapso de un edificio en construcción en Washington, Estados Unidos

Al menos cinco personas resultaron lesionadas al colapsar un edificio en construcción en medio de una fuerte tormenta que azotó este jueves, 1 de julio del 2021, a Washington, informaron los bomberos y organismos de socorro de la capital estadounidense.

Uno de los heridos quedó atrapado durante hora y media bajo tres pisos de escombros de la estructura antes de que los socorristas lograran rescatarlo.

El portavoz señaló que el obrero sufrió “lesiones graves, pero que no ponen en peligro su vida”, y confirmó que han rastreado el lugar con un perro de búsqueda para asegurarse que nadie haya quedado atrapado.

Además del sujeto, quien trabajaba en la obra y cuya identidad no fue revelada, otros cuatro trabajadores fueron trasladados a hospitales con heridas de leves a graves, según los rescatistas.

El hecho ocurrió en el vecindario Brightwood Park, donde se encuentran viviendas y negocios, y obligó a evacuar dos casas próximas a la construcción colapsada, indicó el departamento de bomberos del Distrito de Columbia, donde está Washington, en su cuenta de Twitter.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7