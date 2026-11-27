Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Cinco departamentos del suroeste de Colombia recuperaron el servicio de energía eléctrica después de permanecer tres días afectados por un apagón provocado por un atentado contra la infraestructura eléctrica. Sin embargo, las autoridades advirtieron que podrían registrarse nuevas interrupciones mientras avanzan las reparaciones.

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Los territorios afectados fueron Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Huila. La compañía XM, encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional, confirmó que logró restablecer el suministro mediante la puesta en funcionamiento de uno de los circuitos que transportan electricidad hacia esa región, informó EFE.

Cinco departamentos recuperan el servicio eléctrico

XM explicó que la reactivación de uno de los circuitos permitió atender la demanda energética de los cinco departamentos. No obstante, el sistema permanece en alerta debido a los daños registrados en la infraestructura.

La empresa advirtió que las rutas disponibles todavía no tienen capacidad suficiente para cubrir toda la demanda. Por esta razón, podrían producirse nuevos cortes mientras se recuperan completamente los circuitos afectados.

Gobierno colombiano calificó el apagón como terrorismo

El apagón comenzó el martes 24 de noviembre, después de una falla simultánea en dos circuitos de 230 kilovoltios que conectan la subestación San Bernardino, en Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto, capital de Nariño.

La empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) reportó el incidente alrededor de las 18:30, hora local. El Gobierno colombiano calificó el hecho como un acto de terrorismo, según EFE.

ELN y disidencias de las FARC no reivindican el ataque

En la zona operan diferentes grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC.

Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones se ha atribuido la responsabilidad por el atentado. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la infraestructura eléctrica para evitar nuevas afectaciones, informó EFE.

Con información de EFE

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