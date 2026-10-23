Christa Pike recupera el habla y la movilidad tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Christa Pike, la condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, que sobrevivió a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, muestra avances en su recuperación. La mujer ya puede caminar por su cuenta y ha mejorado su capacidad para hablar, informó el medio estadounidense TMZ.

Christa Pike recupera la movilidad tras la ejecución fallida

El pasado 30 de septiembre, Pike sobrevivió a dos intentos de administrarle una inyección letal de pentobarbital. El procedimiento fue suspendido y la condenada fue trasladada a un hospital, donde permaneció varios días inconsciente.

Ahora, su abogado confirmó a TMZ que la mujer presenta avances físicos importantes. Puede caminar con mayor autonomía y comunicarse con más claridad. También ha recuperado la capacidad de formar oraciones completas.

Sin embargo, los médicos todavía evalúan las posibles consecuencias cognitivas y psicológicas del procedimiento fallido. Según su defensa, podría pasar un mes o más antes de obtener un diagnóstico claro sobre los efectos a largo plazo.

La recuperación representa un cambio significativo respecto de su estado inicial, cuando permanecía inconsciente y no podía comunicarse, según EFE.

Investigan retrasos en la atención médica de Christa Pike

La recuperación de Christa Pike coincide con la difusión de detalles sobre la respuesta de emergencia durante el intento de ejecución.

Según grabaciones de llamadas al 911 citadas por TMZ, las autoridades penitenciarias tardaron 31 minutos en confirmar que la solicitud de asistencia médica era legítima. Una confusión entre el personal de la prisión y los equipos de emergencia habría retrasado la intervención.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado y la respuesta de las autoridades penitenciarias.

La condena a muerte de Pike sigue bajo revisión

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase, Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. El caso se convirtió en uno de los procesos penales más conocidos de Tennessee.

Tras el fallido procedimiento, el gobernador del estado, Bill Lee, suspendió las ejecuciones mientras se realiza una revisión independiente.

La evaluación médica de Pike continúa para determinar si sufrirá secuelas permanentes, informó EFE. La revisión del procedimiento también será clave para esclarecer qué ocurrió durante el intento de ejecución.

Con información de EFE

Más información sobre Christa Pike