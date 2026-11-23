Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Las autoridades de Irán ejecutaron la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su grupo musical. La sanción fue impuesta por emitir un concierto virtual en el que la artista aparecía sin velo a finales de 2024.

Los cinco condenados recibieron el castigo en las oficinas de la Fiscalía de la ciudad de Qom, en el centro del país. Así lo informó el abogado de los músicos, Mostafa Nili, a la agencia ISNA, según reportó EFE este 23 de noviembre de 2026.

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Parastoo Ahmadi fue castigada por cantar sin velo en Irán

Ahmadi fue condenada en junio de 2026 a 74 latigazos, dos años de prohibición para salir del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas.

La sanción responde a un vídeo de 27 minutos que publicó en YouTube el 11 de diciembre de 2024. En la grabación aparece con un vestido negro, sin velo y acompañada por cuatro músicos durante una presentación en un antiguo caravasar.

Con esta actuación, la cantante desafió las normas iraníes sobre vestimenta femenina y las restricciones que impiden a las mujeres cantar en público.

Irán sanciona a músicos por concierto transmitido en internet

Menos de 24 horas después de la publicación, las autoridades anunciaron una denuncia contra Ahmadi y sus acompañantes por realizar el espectáculo sin autorización y supuestamente incumplir las normas religiosas.

Otras ocho personas vinculadas con el concierto también recibieron condenas similares, informó EFE.

La artista ya había enfrentado problemas judiciales por publicar una canción relacionada con las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, en 2022.

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Las restricciones a las mujeres continúan en Irán

Aunque en ciudades como Teherán se observa una mayor flexibilidad en el uso del velo, las autoridades mantienen normas que limitan los derechos de las mujeres.

Entre ellas figuran restricciones para cantar, grabar música y realizar actividades artísticas de manera independiente, según EFE.

Con información de EFE

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