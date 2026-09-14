Irán niega instalaciones nucleares en la montaña Gazla

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Irán negó este lunes, 14 de septiembre de 2026, que realice actividades nucleares en el pico Gazla, una montaña ubicada cerca de Natanz. El lugar ha sido señalado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un posible punto de actividades vinculadas al programa atómico iraní.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, rechazó las acusaciones durante una rueda de prensa. Según informó EFE, el funcionario aseguró que las afirmaciones sobre Gazla forman parte de una campaña mediática y que “no tienen ningún fundamento”.

Irán niega instalaciones nucleares en Gazla

Bagaei sostuvo que las informaciones sobre supuestas instalaciones nucleares en la montaña forman parte de una estrategia de presión de Estados Unidos. También señaló que Teherán comunicó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la información necesaria sobre las actividades y construcciones existentes en el lugar.

El portavoz iraní también cuestionó que Gazla pueda ser considerada una instalación nuclear bajo el significado técnico utilizado en los acuerdos de salvaguardias con el OIEA. EFE recogió sus declaraciones durante la comparecencia ante los medios.

Trump mantiene sus amenazas contra Irán

Las declaraciones de Teherán se producen después de varias advertencias de Trump sobre un posible ataque contra la montaña. El presidente estadounidense ha afirmado que existe actividad en la zona y ha amenazado con utilizar la fuerza si Irán continúa con sus supuestas actividades nucleares.

En días recientes, Trump aconsejó a Irán no “hacerse el listo” y advirtió que Estados Unidos podría atacar con toda su fuerza. A mediados de julio, también afirmó que “vamos a arrasar la montaña”.

Gazla está cerca del centro nuclear de Natanz

El pico Gazla se encuentra en las proximidades de Natanz, uno de los principales centros del programa nuclear iraní. El complejo forma parte de la infraestructura atómica del país junto con Fordo e Isfahán.

Natanz, Fordo e Isfahán fueron atacados por Estados Unidos el año pasado. En este contexto, las acusaciones sobre Gazla elevan nuevamente la tensión entre Washington y Teherán. EFE señaló que Irán sostiene que cualquier información sobre las actividades de la montaña ya fue comunicada al OIEA.

Con información de EFE

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