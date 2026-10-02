Irán confirma condena a Parastoo Ahmadi por cantar sin velo

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un tribunal de apelación de Irán confirmó la condena contra la cantante Parastoo Ahmadi por publicar un concierto virtual en el que apareció sin velo. La artista recibió 74 latigazos, dos años de prohibición para cantar y restricciones para salir del país, indica EFE.

Justicia iraní ratifica condena a cantante

Según EFE, la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom confirmó sin cambios la sentencia dictada en primera instancia. Ahmadi informó sobre la decisión en su cuenta de Instagram y señaló que el fallo es firme y de cumplimiento obligatorio.

La condena también alcanza a cuatro músicos y otras cuatro personas vinculadas con la producción del concierto. Los acusados recibieron las mismas sanciones.

Las defensas habían argumentado el carácter artístico de la presentación y la ausencia de intención delictiva.

Concierto sin velo provocó denuncia en Irán

El caso comenzó el 11 de diciembre de 2024. Ese día, Ahmadi publicó en YouTube un video de 27 minutos grabado en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom.

EFE explicó que la cantante apareció con un vestido negro, los hombros descubiertos y sin hiyab. Estuvo acompañada por cuatro músicos hombres.

La presentación fue considerada por las autoridades como una actuación sin autorización y contraria a las normas religiosas y legales. La denuncia fue presentada menos de 24 horas después de la publicación del video.

Restricciones para las mujeres artistas

En Irán, las mujeres enfrentan restricciones para cantar en público. Las autoridades permiten presentaciones femeninas únicamente ante público compuesto por mujeres y sin grabaciones audiovisuales.

EFE recordó que Ahmadi ya había enfrentado una denuncia en 2022. En aquella ocasión publicó una canción durante las protestas provocadas por la muerte de Mahsa Amini.

El nuevo fallo llega en medio de las tensiones por el uso obligatorio del hiyab. Desde las protestas de 2022, numerosas mujeres han desafiado las normas sobre el velo, mientras las autoridades mantienen controles sobre su cumplimiento.

Con información de EFE

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