Biden cita a Ejército afgano y rol de Trump en caótica salida de Afganistán

El presidente Joe Biden rechazó el martes 31 de agosto de 2021 las críticas a su decisión de ceñirse a una fecha límite para retirarse de Afganistán esta semana, una medida que dejó entre 100 y 200 estadounidenses en el país junto con miles de ciudadanos afganos alineados con Estados Unidos.

En un discurso televisado desde la Casa Blanca, Biden criticó la incapacidad del derrocado gobierno afgano para enfrentar los rápidos avances de los talibanes, que obligaron a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a una salida apresurada y humillante, y destacó el papel desempeñado por el expresidente Donald Trump.

El acuerdo negociado por Trump autorizó “la liberación de 5 000 prisioneros el año pasado, incluidos algunos de los principales comandantes de guerra de los talibanes, que se encontraban entre los que acaban de tomar el control”, afirmó Biden.

Happening Now: President Biden delivers remarks on ending the war in Afghanistan. https://t.co/wQClfmXWpz