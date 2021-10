Mueren ocho personas al estrellarse un avión contra un edificio en Italia

Ocho personas fallecieron, entre ellas el piloto y el copiloto, cuando el avión privado en el que viajaban se estrelló contra un edificio de la localidad de San Donato, a las afueras de Milán.

El aeroplano se prendió fuego tras el impacto aunque se encontraba vacío, confirmó el Cuerpo de Bomberos la mañana de este domingo 3 de octubre de 2021.

El avión de turismo Piper se estrelló cerca de la estación de San Donato de la línea 3 del metro de Milán a las 13:09 hora local y el piloto, el copiloto y los seis pasajeros, entre ellos un niño, murieron en el acto.

⭕️ #Italy: Update, As a result of the airplane crash in #Milan , 8 people were killed. pic.twitter.com/xyyOulD5Rk