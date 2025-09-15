El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó este lunes que se ha identificado el ADN de Tyler Robinson, señalado como el asesino del activista conservador Charlie Kirk, en dos objetos hallados en la escena del crimen.

Robinson escribió una nota previa al ataque

Según Patel, también existen indicios de que Robinson escribió una nota previa al ataque en la que detallaba sus intenciones de asesinar al líder político.

ADN del asesino en el destornillador y la toalla

“Tenemos el ADN del destornillador que se encontró en la azotea y el de la toalla que envolvía el arma de fuego”, explicó Patel en una entrevista con la cadena Fox News.

De acuerdo con las autoridades, Robinson dejó un destornillador en el tejado desde donde presuntamente disparó contra Kirk. Posteriormente, al abandonar la azotea y dirigirse hacia una zona boscosa cercana al campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envolvió en una toalla oscura el rifle Mauser de caza que utilizó en el ataque.

Patel también aseguró que el FBI tiene pruebas de que Robinson redactó una nota que expresaba sus motivaciones. “Básicamente decía: ‘Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar’”, relató el funcionario.

A este hallazgo se suma un reporte publicado por The Washington Post, en el que se revelan capturas de pantalla de supuestas conversaciones en Discord, en las que Robinson habría confesado a sus amigos el crimen antes de entregarse a las autoridades.

Mensaje escrito por Robinson

En uno de los mensajes escritos desde su cuenta se lee: “Hola a todos, tengo malas noticias. Fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho”. Ese intercambio ocurrió dos horas antes de su detención.

Robinson, de 22 años, no cooperó con los investigadores ni admitió el asesinato. Se prevé que en las próximas horas el estado de Utah presente cargos en su contra por asesinato con agravantes, delito que en la legislación local puede ser castigado con cadena perpetua o incluso con la pena de muerte.

El caso genera gran impacto político en Estados Unidos debido al perfil de la víctima, ya que Kirk era un reconocido referente del conservadurismo y fundador de la organización Turning Point USA.

El activista fue asesinado el pasado, 10 de septiembre de 2025, mientras participaba en un debate con estudiantes en el campus de la UVU, en un evento que congregó a cientos de jóvenes.

La confirmación de las pruebas de ADN y de las confesiones digitales refuerza la acusación contra Robinson y coloca a la Fiscalía de Utah frente a un caso de alto perfil que podría tener un desenlace ejemplarizante.

Con información de Efe