Alerta en Colombia: desactivan autobús bomba cerca de Cali, donde será investido De la Espriella

Las autoridades colombianas desactivaron este miércoles, 5 de agosto de 2026, un autobús cargado con explosivos en una carretera del departamento del Cauca, en el suroeste del país.

Según informó EFE, el operativo evitó un posible atentado a pocos días de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista en la ciudad de Cali.

Operación Prometeo en Colombia

De acuerdo con la Policía Nacional, la denominada Operación Prometeo permitió interceptar un autobús acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros sobre la vía Panamericana. EFE detalló que el vehículo habría sido preparado por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

Las autoridades indicaron que el objetivo del artefacto explosivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali. Además, señalaron que la acción habría sido ordenada por alias “Iván Mordisco”, máximo cabecilla del EMC, con la intención de sabotear la ceremonia de posesión del presidente electo y demostrar capacidad operativa del grupo armado.

Durante el procedimiento fueron incautados el autobús, los siete cilindros con explosivos y las plataformas que presuntamente serían utilizadas para lanzar los artefactos.

Ceremonia de investidura de De la Espriella en Cali

La ceremonia de investidura de De la Espriella se realizará este viernes en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, donde más de 11 000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía estarán desplegados para garantizar la seguridad de los asistentes.

Según EFE, el mandatario electo decidió trasladar la ceremonia a Cali como una muestra de respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía, al considerar que el suroeste colombiano ha sido una de las regiones más afectadas por la violencia de grupos armados y el narcotráfico. Al acto asistirán el rey Felipe VI de España, varios presidentes latinoamericanos y delegaciones internacionales.

Con información de EFE

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