Un agente es detenido en Perú por la muerte de un niño de 8 años

Un suboficial de la Policía Nacional de Perú (PNP) fue detenido y es investigado por presuntamente causar la muerte de un niño de 8 años con su arma de fuego durante una intervención en Huacho, en el norte de Lima.

Esta información fue proporcionada este lunes, 20 de julio de 2026, por el Ministerio Público.

Detalles del caso

La Fiscalía Penal de Huaura asumió el caso y identificó al suboficial como Luis Nazario Chumbes.

La investigación se centra en la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en grado de tentativa. El Ministerio Público indicó que el menor “falleció tras una intervención policial en Huacho” y que el agente fue “detenido en flagrancia” tras ocasionar la muerte del niño con un disparo.

Acciones del Ministerio Público

El fiscal adjunto provincial, Fernando Ayala, dispuso la incautación del arma utilizada y ordenó realizar una pericia balística y una prueba de absorción atómica. Además, se tomarán declaraciones a los agentes que participaron en la intervención.

Investigaciones adicionales

El fiscal también solicitó la recolección de grabaciones de las cámaras de videovigilancia en la zona y un video realizado por testigos del suceso, entre otras diligencias urgentes.

El Ministerio Público mantiene coordinación con el Instituto de Medicina Legal de Lima para llevar a cabo la necropsia que ordena la ley, con el fin de esclarecer lo sucedido.

Muerte del menor

Medios locales informaron que el menor murió este domingo en el Hospital del Niño, en Lima.

El niño había sido internado en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial a un mototaxi (vehículo utilizado para el transporte en Perú) en Huacho, una ciudad costera situada a unos 140 kilómetros al norte de la capital peruana.

Circunstancias del incidente

Según los informes, el menor viajaba con su madre como pasajero del mototaxi, que sufrió un accidente en una calle de esa ciudad. Este incidente motivó la intervención policial y un altercado entre el chofer y otras personas presentes.

Con información de EFE

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