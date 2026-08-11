Aeropuerto de Pereira, Colombia: vuelos suspendidos y sin fecha de reapertura

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira mantiene suspendida su operación comercial. La terminal sufrió graves daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

La infraestructura es una de las más afectadas en Pereira. Tres personas murieron mientras esperaban abordar un vuelo de Avianca.

Según EFE, videos difundidos en redes sociales muestran el colapso de parte del techo. También se observa el desprendimiento de la fachada y el movimiento de los vidrios durante el sismo.

Daños mantienen cerrado el aeropuerto de Pereira

Un día después del terremoto, trabajadores continúan retirando escombros. También realizan labores para recuperar la terminal.

Ingenieros evalúan las condiciones de la infraestructura. Por ahora, el ingreso de pasajeros permanece restringido.

La Aeronáutica Civil informó que solo se permiten vuelos de Estado. También pueden aterrizar aeronaves de atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.

La entidad explicó que existen fisuras en la pista. Además, se desconectaron los sistemas de comunicaciones ATS. La torre de control también está bajo evaluación.

¿Cuándo volverán los vuelos comerciales?

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la reapertura. La restricción continuará mientras avanzan las revisiones técnicas y las intervenciones necesarias.

EFE señaló que varias personas llegaron a las inmediaciones del aeropuerto con sus maletas. Esperaban poder viajar. Sin embargo, las autoridades les informaron que los vuelos comerciales no se reanudarán hasta nuevo aviso.

El presidente Abelardo de la Espriella llegó este martes, 11 de agosto de 2026 a Matecaña. Su aeronave aterrizó y salió directamente por la pista.

Pereira enfrenta graves daños tras el terremoto

El aeropuerto Matecaña fue renovado y entregado en 2020. Cuenta con una superficie de 22 000 metros cuadrados.

EFE reportó que la terminal tenía espacios amplios, restaurantes y un diseño inspirado en el paisaje cafetero. Parte de ese techo terminó en el suelo tras el terremoto.

El sismo dejó al menos 181 muertos, según el balance presidencial. Sin embargo, autoridades regionales contabilizan al menos 240 fallecidos.

Con información de EFE

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