‘Encuentren el origen del covid-19, sino habrá covid-26 y covid-32’, advierte médico estadounidense

Dos destacados expertos en enfermedades de los Estados Unidos reflexionaron acerca de la situación de momento afectada por el covid-19. Desde su punto de vista, se requiere de la cooperación del gobierno chino para dar con el origen del virus respiratorio. Así lo reporta el portal de noticias Infobae.

Para Scott Gottlieb, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la administración Donald Trump, que ahora es parte de la junta de Pfizer, “aumenta la información que respalda la teoría de que el virus SARS-CoV-2 pudo haberse escapado de un laboratorio en Wuhan, China“.

“China no ha proporcionado evidencia para refutar esa teoría, mientras que la búsqueda de señales de que el virus surgió de la vida silvestre no ha dado resultados”, expresó Gottlieb en el programa televisivo “Face the Nation” de CBS News.

Después de casi un año y medio de que se detectara por primera vez la propagación del coronavirus en un mercado de Wuhan, su origen no ha sido esclarecido y continúa siendo un misterio.

Si bien, varios científicos del mundo han planteado ciertas hipótesis en torno al tema, éstas no han sido comprobadas hasta la actualidad.

“Habrá covid-26 y covid-32 a menos que comprendamos completamente los orígenes del covid-19“, señaló Peter Hotez, codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas en el programa de noticias “Meet the press” de NBC.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó una investigación sobre la aparición del virus. “Le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días”, dijo el mandatario en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Shortly after taking office, I instructed our Intelligence Agencies to investigate the origins of the COVID-19 virus. Today, I’ve asked the Intelligence Community to redouble those efforts and send me a report in 90 days.



