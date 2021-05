Joe Biden se compromete a investigar el origen del coronavirus en 90 días

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles 26 de mayo de 2021 que ha ordenado a los servicios de Inteligencia de EE.UU. que le entreguen un informe sobre el origen de la pandemia de la covid-19 en un plazo de 90 días.

Biden reacciona así a las vuelta a las especulaciones sobre el origen del coronavirus, después de que la teoría de que surgió en un laboratorio de Wuhan (China) haya ganado enteros en los últimos días.

El anuncio de Biden se produjo después de que un informe de la Inteligencia estadounidense descubriera que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados, como publicó The Wall Street Journal al inicio de esta semana.

“Le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días”, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca sobre el origen del coronavirus.

Shortly after taking office, I instructed our Intelligence Agencies to investigate the origins of the COVID-19 virus. Today, I’ve asked the Intelligence Community to redouble those efforts and send me a report in 90 days.



https://t.co/MVXudLeu8V