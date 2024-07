Dos ecuatorianas menores de edad fueron atropelladas al salir de su escuela en Nueva York, en Estados Unidos.

Jael Zhinin, de 16 años, y su hermana menor Leslie, de ocho, culminaron su último día del año escolar el miércoles 26 de junio de 2024.

Luego de retirar sus diplomas por aprobar su año lectivo, las pequeñas se dirigían a casa cuando fueron impactadas por un pesado vehículo de encomiendas.

El hecho ocurrió a las 15:30, en el vecindario Woodside, en el distrito de Queens, en la intersección de las avenidas 46 y 47.

El automotor tenía su semáforo en verde cuando giró hacia la izquierda; sin embargo, las menores cruzaban la calle por el paso peatonal, detallaron los testigos del suceso a medios locales.

El conductor continuó con su recorrido con normalidad, pero fue detenido por la Policía unas cuadras más adelante.

Según la versión del conductor de 28 años, él no se percató de las pequeñas y de lo ocurrido debido al tamaño del vehículo.

Las autoridades detallaron que la investigación continúa, pero por el momento, el conductor no recibió cargos y se encuentra colaborando con las indagaciones.

Producto del atropellamiento, la adolescente falleció en el lugar y su hermana resultó herida en su cabeza y sus piernas.

Leslie fue trasladada hacia el hospital Weill Cornell Medical Center, donde se confirmó que su estado de salud es estable.

“Jael, una joven vibrante con un futuro prometedor por delante, nos fue arrebatada demasiado pronto. Leslie, su hermana menor, está luchando valientemente para recuperarse de las heridas sufridas en este devastador accidente”, manifestó su familia.

