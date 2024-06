Los siniestros de tránsito llegaron a ser la séptima razón de muertes en Ecuador en 2022. Esto se produce por diferentes factores.

EL COMERCIO habló con Pamela Villacrés, experta en seguridad vial de Bloomberg, para conocer por qué siguen existiendo altos números de fallecidos en siniestros de tránsito, a pesar de que existen campañas de concientización en Ecuador.

Por esta razón hay tantos fallecidos por siniestros de tránsito

Entre enero y abril de 2024 se contaron 669 fallecidos por siniestros de tránsito en el Ecuador. A diferencia del 2023, en el mismo periodo de tiempo hubo 736.

En cuanto a la cantidad de lesionados, desde enero hasta abril de 2024 existieron 5 627. En 2023 fueron 5 891. Esto, según los datos de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT).

Para Villacrés, a pesar de que existen estrategias para bajar los niveles de siniestros de tránsito en Ecuador, no se está abordando el tema de la velocidad como un factor de riesgo predominante.

Dijo que en Quito se hizo un estudio en varios operativos de control de velocidad en áreas urbanas y observaron que los vehículos superan los 80 kilómetros por hora.

“Esto hace que no veas a una persona que cruza la calle, o a un niño que por algún motivo está en la calzada y lo atropelles”.

La Agencia Nacional de Tránsito detalla que los usuarios vulnerables sobreviven si son atropellados por un carro que circula a 30 km/h. En cambio, si esto pasa cuando un vehículo va a 50 km/h, la mayoría muere.

Villacrés dice que las personas exceden los límites de velocidad porque no se sienten controlados. Por eso es importante que se realicen operativos en las calles de Ecuador.

Recordó que por la sentencia de un juez y por irregularidades en un concurso, los radares del Ecuador están suspendidos. No hay control de velocidad en el territorio.

Otros factores de siniestros de tránsito

Otro de los factores es el psicológico. Las personas están muy estresadas y manejar a altas velocidades les ayuda a liberar la tensión. Sumado a que la infraestructura de la mayoría de vías de Ecuador están hechas para conducir rápido.

Las personas van con exceso de velocidad porque no planifican su viaje y tienen apuro por llegar a sus destinos. Esto, a pesar de que existen aplicaciones móviles que ayudan a los conductores a elegir las rutas menos transitadas.

Sumado a esto, Villacrés señaló que las personas conducen en estado de ebriedad durante los fines de semana y feriados.

En los últimos años, se incrementó el número de motociclistas que circulan en Ecuador. Este tipo de vehículo es fácil de conseguir.

Villacrés señala que el problema es que un caso de buena calidad es más caro que algunas motocicletas que hay en el mercado nacional. Por lo que las personas que compran este tipo de vehículos a bajo costo utilizan cascos de mala calidad, que no ayudan mucho al momento de una caída. Peor, si es a altas velocidades.

En el caso de los vehículos. A Ecuador llegan autos que en otros países no se pueden vender porque no pasan las normas de seguridad. Añadiendo que las personas no usan mucho el cinturón de seguridad o manejan con el celular en la mano.

El Anuario Nacional de Seguridad Vial 2023 Ecuador señala que las causas de siniestros de tránsito son: distracciones al conducir, irrespeto a las señales de tránsito, exceso de velocidad y el consumo de alcohol, estupefacientes o medicamentos.

Eso permite deducir que la mayoría de los siniestros de tránsito se producen por errores predecibles de los conductores. Es decir, que se pueden prevenir.